Amazon : le Prime Day de retour cet été

Les soldes en ligne organisées par Amazon seront de retour cette année. Au programme : deux jours qui feront la part belle aux promotions.

Un retour en été

Contrairement à l’édition 2020, qui s’était déroulée en octobre, COVID oblige, l’édition 2021 se tiendra bel et bien en été. Les 21 et 22 juin, plus précisément.

Amazon annonce déjà des remises sur des produits iRobot, Samsung, JBL, LEGO, Hasbro ou Levi’s. Au total, plus de deux millions d’offres seront disponibles.

Lire aussi : Les enceintes connectées Echo et Echo Dot d’Amazon sont disponibles en Belgique

L’édition 2021 sera également l’occasion de mettre en avant les (petits) vendeurs qui utilisent la plateforme Amazon. Ainsi, si vous dépensez 10 euros sur une sélection de produits, Amazon vous offrira un bon d’achat de 10 euros à valoir durant le Prime Day. L’action aura lieu du 7 au 20 juin.

" Prime Day est une célébration de nos membres Prime, et nous sommes ravis de leur proposer des offres exceptionnelles dans une sélection incroyable, qu'ils souhaitent acheter et économiser sur les grandes marques, les articles à la mode ou les collections des petites entreprises ", a déclaré le géant de l’e-commerce, qui devrait connaitre une fois de plus un succès retentissant. Pour rappel, l’édition 2020 avait permis aux vendeurs de générer plus de 3,5 milliards de bénéfice, soit une augmentation de 60 % en un an.

Lire aussi : Amazon va racheter le studio MGM (James Bond) pour 8,45 milliards de dollars

L’été sera donc chargé pour Amazon. L’entreprise américaine enchainera le Prime Day avec un changement de CEO. Jeff Bezos laissera en effet sa place à Andy Jassy. Enfin, il sera question du deal entre Amazon et la MGM. Le mythique studio devrait être racheté pour 8,45 milliards de dollars.