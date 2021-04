Amazon Kindle : comment afficher la couverture du livre en cours sur votre liseuse ?

Comment activer l’option ?

Il y a plusieurs choses à savoir avant de bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité :

Tous les Kindle ne sont pas concernés. Uniquement les plus récents pourront afficher une couverture en guise d’écran de veille. Cette liste comprend le Kindle classique (8e et 10e génération); le Kindle Paperwhite (7e et 10e génération); le Kindle Oasis (8e, 9e et 10e génération) et le Kindle Voyage (7e génération). Pour connaître votre modèle, il suffit de vous rendre sur cette page.

Ensuite, il faudra mettre à jour votre Kindle. Une fois dans les paramètres de l’appareil, il suffit de cliquer sur les trois points situés dans le coin supérieur droit de l’écran, puis sur “Mettre à jour votre Kindle.” Ou vous pouvez tout simplement redémarrer l’appareil en vous rendant dans “Options de l’appareil.”

Une fois ces étapes terminées, vous devriez apercevoir une nouvelle ligne “Affichage de la couverture”, toujours dans le sous-menu “Options de l’appareil.” Activez l’option et vous pourrez ainsi retrouver la couverture du dernier livre consulté, directement depuis l’écran de veille.

Attention, Amazon annonce que tous les livres ne sont pas compatibles.Même chose pour les documents que vous avez personnellement importés.