Amazon fait un don à la fondation Wikimedia

Pour répondre aux questions des utilisateurs, Alexa, l’assistant intelligent d’Amazon, pioche dans les fiches de l’encyclopédie Wikipedia. Le géant de l’e-commerce a donc décidé de remercier la fondation Wikimedia avec un don d’un million de dollars.

La somme a été versée plus spécifiquement à Wikipedia Endowment, un fonds permanent lancé en 2016 par Wikimedia, afin de permettre à l’organisation à but non lucratif d’assurer le financement de nouveaux projets sur le long terme. Amazon n’est pas la seule entreprise à avoir recours à l’encyclopédie. D’autres sociétés, notamment Apple, Microsoft, Facebook, Intel, Adobe, Oracle, Qualcomm et Google font régulièrement appel à Wikipedia. Mais à la différence d’Amazon, elles avaient déjà toutes fait un geste envers Wikimedia (un petit geste, comparé à leurs bénéfices, mais un geste malgré tout).

Du côté de la fondation, on est évidemment ravis du don d’Amazon. “Depuis nos débuts, des millions de personnes ont contribué à Wikipedia parce qu’elles croient en un monde où chaque être humain peut librement partager la somme de toutes ses connaissances. Nous sommes ravis qu'Amazon investisse dans cette vision et dans l'avenir à long terme de Wikipedia”, a déclaré Lisa Gruwell, Chief Advancement Officer de Wikimedia. Même son de cloche du côté de Jimmy Wales, le fondateur de l’encyclopédie : “Nous sommes reconnaissants du soutien d’Amazon et espérons que cela marquera le début d’un partenariat à long terme pour soutenir l’avenir de Wikipedia.”

Et si vous êtes un utilisateur fréquent de l’encyclopédie, sachez qu’il existe une page où vous pouvez contribuer financièrement.