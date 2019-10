Amazon annonce sa première liseuse pour enfants

Amazon se tourne vers les plus petits avec sa liseuse Kindle Kids Edition.

Le géant de l'e-commerce proposait déjà une version enfant de sa tablette Kindle Fire. Désormais, c'est la liseuse très populaire qui s'adapte également aux plus petits. À mi-chemin entre un Kindle classique et le Kindle Paperwhite, la Kids Edition propose un écran de 6 pouces (et affiche une diagonale d'un peu plus de 15 centimètres), une résolution de 167 dpi (800 sur 600 pixels) et 8 Go de stockage interne.

Connectable en Bluetooth ou en Wi-Fi, la liseuse Kids Edition ne propose "rien d'autre" que de la lecture. Il n'y a donc pas de jeux, d'accès à internet, ni même de publicités (ce qui peut arriver sur les Kindle classiques).