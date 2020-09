Amazon annonce la date du Prime Day 2020

La journée de promos réservées aux abonnés Amazon Prime, maintes fois repoussée à cause du Coronavirus, aura bien lieu cette année. Et bonne nouvelle pour tous ceux à la recherche de bonnes affaires : l’édition 2020 durera 48 heures, et non plus 24 heures.

Cette année le Prime Day aura en effet lieu le 13 octobre, mais également le 14 octobre. Deux journées pendant lesquelles il sera possible de trouver des milliers de produits à prix réduit.

L’événement, qui a lieu chaque année aux alentours du mois de juillet, est important pour le géant de l’e-commerce. En 2018, l’entreprise avait réalisé 3,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour 100 millions de produits vendus en un jour et demi.

Selon Reuters, le report de l’édition 2020 à cause de la crise sanitaire pourrait faire perdre à l’entreprise 100 millions de dollars, voire 300 millions de dollars dans “le pire des cas”, pour cause “d’excès d’appareils”, qu’Amazon “aurait à vendre au rabais”.

À noter que cette année, l’entreprise dirigée par Jeff Bezos offrira un bon d’achat de 10 euros à ses abonnés, à utiliser sur certains articles présents sur des boutiques de petites et moyennes entreprises qui vendent leurs produits sur Amazon. Un investissement de plus de 85 millions, pour cette offre qui restera valable jusqu’au 12 octobre.

Les Prime Days auront lieu en Belgique, mais également aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis, en Espagne, à Singapour, aux Pays-Bas, au Mexique, au Luxembourg, au Japon, en Italie, en Allemagne, en France, en Chine, au Canada, en Autriche, en Australie, en Turquie et au Brésil.