Après de nombreux déboires, notamment en Allemagne où ils avaient été récemment interdits de vente, Amazon abandonne totalement la commercialisation des boutons Dash, et ce partout dans le monde. La décision, confirmée au site CNET, s'explique en plusieurs points. Premièrement, l'arrivée des enceintes connectées, et notamment les Amazon Echo, permet de se passer de petits boutons en plastique. Une simple commande vocale permet de se faire livrer des caleçons ou de l'essuie-tout, tout aussi rapidement.

Les boutons, qui permettaient de commander rapidement des produits sans passer par le site web d’Amazon, ne seront plus commercialisés.

Amazon abandonne les boutons Amazon Dash - © Amazon

Deuxièmement, plusieurs constructeurs, notamment d'électroménager, ont intégré ce bouton dans leur interface. Le programme, baptisé "Dash Replenishment" permet lui aussi de commander des produits directement depuis l'appareil concerné (de la lessive via un bouton placé sur une machine à laver, par exemple). Des boutons virtuels ont également été ajoutés dans différentes applications, sur le même principe. Enfin, le programme "Subscribe and Save", qui permet de "s'abonner" à un type de produit afin d'en recevoir régulièrement (papier toilette, lames de rasoir, etc.) permet lui aussi de se passer des boutons.

Les boutons Dash ne sont plus en vente depuis le 28 février. Mais Amazon précise que les boutons existants (plusieurs millions dans le monde, selon l'entreprise) continueront de fonctionner.