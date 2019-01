Amazon a vendu plus de 100 millions d’appareils compatibles avec Alexa

La popularité de l’assistant intelligent du géant de l'e-commerce continue de croître. Lors du CES, l’entreprise a annoncé avoir dépassé les 100 millions d’appareils Alexa vendus.

L’information a été dévoilée lors d’une interview accordée par Dave Limp, vice-président des appareils et services au sein d’Amazon, à nos confrères du site The Verge. On y apprend notamment que l’Echo Dot, l’assistant d’Amazon en forme de palet de hockey, connaît un succès retentissant. L’entreprise a du mal à satisfaire la demande, à tel point que le produit est actuellement en rupture de stock et le restera pendant tout le mois de janvier. Pourtant, Dave Limp explique qu’Amazon met tout en œuvre pour fabriquer toujours plus d’Echo Dot : "on charge des palettes d'Echo Dots sur des 747 et on essaye de les faire venir de Hong Kong aussi rapidement que possible".

Concernant la réparation des ventes entre les différents produits embarquant Alexa, Limp n’a pas souhaité s’exprimer à ce sujet. On ne sait donc pas quel produit de la gamme est le plus populaire entre l’Echo Spot, l’Echo Dot, l’Echo Show ou les autres produits vendus aux États-Unis, comme des fours à micro-ondes, des horloges ou encore des sonnettes connectées. Difficile donc de savoir si les consommateurs possédant (malgré eux ou pas) un produit compatible Alexa l’utilisent réellement.

S’il s’agit d’un achat d’une enceinte Echo, il y a de fortes chances que le client souhaite utiliser l’assistant. Mais si celui-ci est proposé en option sur une machine à laver (ce qui est également le cas aux États-Unis), rien ne dit que la présence de l’assistant ai été un facteur important dans l’achat. D’autant qu’Alexa est compatible avec plus de 28 000 appareils domotiques et il n’est pas impossible que certains consommateurs ignorent la présence de l’assistant.

Quant à la concurrence, ce chiffre annoncé de 100 millions ne permet pas d'analyser le succès d’Alexa face à Siri et surtout Google Assistant. Car ces derniers sont embarqués dans deux systèmes d’opérations populaires et cela fausse légèrement la comparaison. La seule chose sur laquelle il n’y a aucun doute : Amazon a désormais plus de 100 millions d’oreilles à l’écoute dans le monde entier.