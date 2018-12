Alfonso Ribeiro, Carlton dans le Prince de Bel-Air, attaque les créateurs de Fortnite en justice

Alfonso Ribeiro exige des droits sur sa danse, la célèbre Carlton Dance, copiée et vendue plus de 7 euros dans Fortnite.

Tout le monde se souvient du célèbre pas de danse popularisé par Alfonso Ribeiro dans la série Le Prince de Bel-Air, qui faisait balancer ses bras avec énergie sur la chanson It’s not Unusual de Tom Jones. Une danse disponible dans le jeu d’Epic Games, aux côtés d’autres danses célèbres comme la Milly Rock du rappeur 2 Milly, le Floss du "Backpack Kid" ou la Turk Dance, une danse popularisée par l’acteur Donald Faison dans la série Scrubs.

Mais depuis peu, les poursuites en justice se multiplient et après 2 Milly, c’est au tour de l'éternel Carlton de vouloir toucher un peu d’argent sur chaque Emote vendu dans le jeu. La danse, disponible à l’achat depuis janvier 2018 (pour 800 V-Bucks, soit un peu plus de 7 euros), ne cache pas vraiment ses influences, puisqu’elle est baptisée Bel-Air en français, ou Fresh en anglais (du nom original de la série, The Fresh Prince of Bel-Air).

Selon les avocats de l’acteur, qui représentent également le rappeur 2 Milly, "Epic Games a profité de façon non loyale de l’exploitation de la créativité, de la cote d’amour et de la célébrité d’Alfonso Ribeiro, sans son consentement ni son autorisation." Au-delà de cette plainte, Alfonso Ribeiro tente également de déposer sa danse, afin d’en détenir les droits. S’il y parvient, Epic Games devra sans aucun doute partager ses bénéfices sur chaque danse vendue. Mais d’ici là, toutes les danses (il en existe plus de 130) restent disponibles dans le jeu.