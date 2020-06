Alex Kidd, l’ancienne mascotte de SEGA, fera bientôt son grand retour

SEGA n’a pas eu que Sonic le hérisson comme mascotte. Avant lui, il y avait Alex Kidd, apparu pour la première fois dans Alex Kidd in Miracle World en 1986, un jeu qui était inclus avec la Master System.

34 ans plus tard, le personnage sera de retour dans une version remastérisée, baptisée Alex Kidd in Miracle World DX. Développé par Jankenteam et édité par Merge Games, le jeu proposera un nouveau look au style pixel art plutôt réussi, ainsi qu’un mode rétro pour les plus nostalgiques.