Alan Wake s’offre un remaster et arrive pour la première fois sur PlayStation

Le jeu de Remedy Entertainment, sorti en 2010, était une exclusivité Xbox 360.

Alan Wake passe à la 4K

C’est donc une excellente nouvelle pour les joueurs, et ce peu importe leur plateforme de prédilection. Car ce Alan Wake Remastered sera proposé sur Xbox Series X/S et l’Epic Games Store sur PC, mais également sur PlayStation 4 et 5 pour la première fois.

L’occasion de se plonger dans les aventures de cet auteur à la recherche de sa femme portée disparue. Et de s’essayer également aux deux contenus additionnels, à savoir The Signal et The Writer, inclus dans cette nouvelle version.

Pour son grand retour, Alan Wake bénéficiera de visuels en 4K et d’un commentaire par l’auteur et le directeur créatif Sam Lake, mais il faudra patienter encore un peu avant de découvrir les premières images de ce remaster.

Quoi qu’il en soit, cette annonce redonne de l’espoir aux fans qui n’attendent qu’une seule chose : une suite, qu’Epic Games pourrait bien mettre en chantier. Les créateurs de Fortnite ont en effet signé avec Remedy pour deux jeux triple A. Le premier serait donc ce remaster. Et le deuxième pourrait bien être Alan Wake 2.

En attendant la sortie du titre cet automne, (re) découvrez la bande-annonce originale ci-dessous.