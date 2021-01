AirTags : les trackers d’Apple se dévoilent en vidéo

Les petits trackers Bluetooth d’Apple refont parler d’eux en ce début d’année, alors qu’on les attendait en 2020.

Les AirTags, on vous en parle depuis des mois et pour cause : les rumeurs entourant ce nouveau produit ont été nombreuses et jusqu’ici, Apple n’a pas encore communiqué à ce sujet.

Mais selon l’analyste Ming-Chi Kuo, et le serial leaker Jon Prosser, cela ne devrait pas tarder. Le petit tracker, permettant de localiser des objets perdus fait d’ailleurs une apparition dans une vidéo de Prosser. Selon ses informations, il s’agirait d’une animation 3D qui serait affichée sur l’écran de l’iPhone lors de l’appairage (tout comme les AirPods ou l’Apple Pencil apparaissent à l’écran lorsqu’ils sont connectés).

L’animation, plutôt basique, est à découvrir dans la vidéo-ci dessous (à 6:52). On y retrouve le design partagé par le même Jon Prosser en octobre dernier. À savoir un petit rond blanc, avec un dos métallique sur lequel on retrouve le logo d’Apple.