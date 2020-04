Airtags : les trackers d’Apple font une apparition furtive dans une vidéo

La révélation surprise du nouvel iPhone SE n’est pas la seule bourde commise par les équipes d’Apple en cette fin de semaine.

En effet, dans une vidéo publiée sur le compte YouTube “Apple Support” (et effacée dans la foulée), on voit apparaitre pour la première fois le nom “AirTags” dans le cadre d’une communication officielle.

Pour rappel, le petit tracker, permettant de localiser des objets perdus, avait été annoncé à de maintes reprises par diverses rumeurs. Selon le code d’iOS 14, analysé de fond en comble par le site 9to5Mac, les AirTags se synchroniseraient avec un iPhone ou un iPad, et disposeraient d’une pile remplaçable. Ce qui n’est vraiment pas courant chez Apple. On apprend également qu’il serait possible de les localiser grâce à la réalité augmentée.