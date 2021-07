AirTags : Apple déconseille les piles au revêtement amer

Si vous devez remplacer la pile de votre AirTags, n’utilisez pas une pile amère, conçue pour éviter d’être avalée par un enfant.

Le revêtement n’est pas compatible

Et c’est Apple qui le dit, dans une mise à jour de sa page dédiée au remplacement de la pile du tracker Bluetooth. En effet, selon la firme de Cupertino, ces piles, au goût amer, ne sont pas totalement compatibles.

“En fonction de l’alignement du revêtement par rapport aux contacts de la pile, les piles CR2032 avec revêtement amer peuvent ne pas fonctionner avec l’AirTag et d’autres produits alimentés par une pile”, explique l’entreprise.

Si vous avez peur que votre enfant ouvre votre AirTags et avale la pile, il faudra donc être plus vigilant. Le problème est en tout cas pris au sérieux, notamment en Australie, où la “Australian Competition and Consumer Commission” s’est penchée sur le sujet.

La commission avait mis en garde les parents, face au risque que représentait la pile et la petite taille de l’AirTag en général. La chaîne australienne Officeworks avait d’ailleurs retiré le produit de ses rayons. De son côté, la marque à la pomme indique que ses balises ne sont pas conçues pour les enfants ni pour les animaux.