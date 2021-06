AirTags : Apple annonce une application Android

Les trackers d’Apple se mettent à jour, et pourront bientôt être détectés par un smartphone Android. C’est ce qu’annonce la marque à la pomme à nos confrères de CNET.

Une mise à jour pour plus de sécurité

Mais avant l’arrivée de la version Android du système de détection des trackers, la firme de Cupertino propose une mise à jour. Celle-ci a pour but d’éviter le suivi prolongé de personnes, en glissant par exemple un AirTag dans un vêtement ou un sac sans que l’individu s’en aperçoive.

Jusqu’à présent, les AirTags émettaient un son après trois jours passés loin de l’iPhone lié, afin d’alerter de leur présence. Désormais, cette fenêtre est réduite et passera à 8 ou 24 heures afin d’éviter un tracking trop long.

Comment savoir si mes AirTags sont à jour ?

Pour cela, il suffit de se rendre dans l’application Localiser, sur votre iPhone. Ensuite, dans l’onglet Objets situés en bas de l’écran, cliquez sur l’AirTag en question. Appuyez ensuite sur son nom pour connaitre son numéro de série et son Firmware.

Au lancement, les AirTags possédaient le Firmware 1.0.225. Désormais, ils sont passés à la version 1.0.276.

Une version Android dans le courant de l’année

La suite pour les trackers d’Apple se passera également sur l’OS concurrent. Apple prévoir en effet une version Android qui permettra de détecter les AirTags à proximité.

Mais Apple restant Apple, il n’est pas question de laisser les utilisateurs d’Android utiliser les AirTags comme sur iOS. Seule la détection sera possible. Il n’est donc pas prévu de laisser les utilisateurs Android acheter un AirTags et le suivre via son smartphone.