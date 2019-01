AirPower : La production du tapis de recharge d’Apple aurait démarré

Une source proche du dossier indique que deux sous-traitants d’Apple se chargeront de produire et d’assembler le tapis de recharge sans fil tant attendu.

Une annonce trop rapide

Le 12 septembre 2017, Apple présentait l’iPhone X, ainsi qu’un tapis de recharge un peu spécial, capable de recharger jusqu’à trois appareils simultanément. Sur les photos promotionnelles de l’AirPower, on voyait notamment une Apple Watch, un iPhone X et des écouteurs AirPods, posés les uns à côté des autres. Une prouesse technique, Apple soulignant qu’il serait possible de déposer les appareils comme on le souhaite, sans devoir les aligner correctement comme c’est le cas avec les chargeurs à induction actuels.

Le tapis devait être disponible en 2018, tout comme le nouveau boîtier de remplacement des AirPods, qui permettrait de profiter de cette recharge sans fil. Mais un défaut de conception va compliquer la tâche d’Apple.

Surchauffe et abandon

Au fil des mois, on apprend selon plusieurs sources proches du dossier, dont les journalistes Sonny Dickson et John Gruber, qu’Apple aurait bien du mal à maîtriser les problèmes de surchauffe que rencontre l’AirPower. Les nombreuses bobines de recharges situées à l’intérieur de l’appareil (entre 16 et 24 bobines contre une seule sur la plupart des chargeurs sans fil), qui permettent donc de recharger n’importe quel produit compatible en le posant n’importe où sur le tapis, seraient la cause de ces problèmes de surchauffe. L’AirPower deviendrait alors tellement brûlant qu’il causerait même des soucis aux appareils posés dessus.

Résultat, le microprocesseur dédié à la recharge ne fonctionne plus correctement, ce qui crée des interférences et des bugs de communication entre les appareils. Pour John Gruber, l’AirPower était “well and truly fucked” (on vous laissera traduire), tandis que Sonny Dickson, un peu plus posé, se contentait d’annoncer que le produit est condamné.

Cette fois, c’est la bonne ?

Mais l’AirPower ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, selon une information publiée sur le compte Twitter ChargerLAB (et relayée dans un article de MacRumors), le tapis serait enfin entré en production. Deux sous-traitants auraient été choisis par Apple : Luxshare Precision (qui produit déjà les AirPods et des câbles USB-C pour la marque à la pomme) et Pegatron. Selon 9to5Mac, Luxshare pourrait être en charge des composantes du tapis, tandis que Pegatron se chargeait de l’assemblage final dès le 21 janvier.

Quoiqu’il en soit, cette nouvelle rumeur semble corroborer les prédictions de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui annonçait l’arrivée du tapis dans le premier trimestre de 2019. Reste à savoir si les propriétaires d’un iPhone X, et depuis d’un iPhone Xr, XS ou XS Max, sont toujours intéressés par le produit. Il y a de fortes chances que ceux-ci se soient tournés vers un chargeur sans fil d’une autre marque. Quant au boîtier sans fil des AirPods, toujours aucune nouvelle à leur sujet. Mais seize mois après l’annonce d’Apple, il serait plus sage d’attendre une nouvelle version des écouteurs, plutôt qu’un simple boîtier.