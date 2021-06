AirPower, Huawei et jeux gratuits : les actualités techno que vous avez (peut-être) ratées

À noter que dans l’article de Bloomberg, est annoncé un iPad Pro qui pourrait se recharger sans fil, et offrir une recharge inversée (pour recharger un iPhone ou des AirPods, par exemple, simplement en les posant au dos de la tablette).

100 produits Huawei abandonneront Android pour Harmony OS

" Vous pouvez vous attendre à voir Harmony OS débarquer sur de nombreux modèles Nova ainsi que certains produits Honor sortis avant fin 2020, date à laquelle la marque s’est séparée de Huawei ", explique le site Android Authority.

En d’autres termes, le géant chinois est bien décidé à tourner la page Android. Au total, plus d’une centaine de smartphoneset tablettes Huawei pourront bénéficier d’Harmony OS, le système d’exploitation développé en interne. Dans un premier temps, seul le territoire chinois semble concerné, mais les autres pays devraient également pouvoir en profiter très rapidement.

Jeux gratuits : 4 titres sont proposés ce weekend

Du côté de l’offre " Free Play Days " de Microsoft, pas moins de trois jeux sont offerts (temporairement) ce weekend. À savoir :

Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr Complete Collection

Warhammer: Chaosbane

Warhammer 40,000: Mechanicus

Les trois titres sont disponibles dès maintenant si vous êtes membre Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate et ce jusqu’au lundi 7 juin à 8 h 59, heure belge.

Enfin, du côté d’Amazon Prime, c’est le jeu Battlefield 4 qui est offert, et ce jusqu’au 21 juin. Pour en profiter, il faudra être membre Amazon Prime (une offre d’essai est disponible) et activer la copie via Origin, la plateforme d’Electronic Arts. De quoi économiser une vingtaine d’euros sur le jeu en attendant le prochain opus, Battlefield 6.

