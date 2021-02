Airpods : voici à quoi pourrait ressembler la troisième version des écouteurs d’Apple

Malgré la sortie des AirPods Pro, Apple n’oublie pas pour autant la version “classique” de ses écouteurs sans fil. 2021 devrait d’ailleurs voir arriver une troisième variante du produit sorti pour la première fois en 2016.

Et ces AirPods 3 devraient apporter quelques changements bienvenus. Il est vrai que depuis leur commercialisation, les écouteurs n’ont pas réellement évolué. Tout au plus, la seconde génération (datant de 2019) a apporté un boîtier rechargeable sans fil (en option) et la prise en charge de la commande “Dis Siri.” Mais le look, lui, est resté le même.