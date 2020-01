AirPods Pro : Une mise à jour aurait diminué la qualité de la réduction de bruit

Les écouteurs sans fil d'Apple connaissent eux aussi des mises à jour. Mais de façon autonome, ce qui agace certains utilisateurs.

Des voix se sont en effet élevées sur Reddit. Selon plusieurs utilisateurs, la dernière mise à jour des écouteurs (version 2C54) aurait rendu la réduction de bruit moins efficace. Pour en avoir le coeur net, le site RTINGS a de nouveau testé les écouteurs, et a bel et bien noté une différence notable, notamment au niveau des basses, lorsque la réduction de bruit est activée (les AirPods Pro offrent trois réglages : réduction de bruit activée, désactivée, et un mode "transparant").

Selon RTINGS, la mise à jour aurait malgré tout permis à Apple d'améliorer la réponse en fréquence, mais si la réduction de bruit est activée, elle ne parviendra pas à isoler l'utilisateur de bruits comme un moteur d'avion ou de bus, du moins comme les écouteurs y parvenaient à leur sortie.

Malheureusement, Apple installe automatiquement les mises à jour sur les écouteurs. La firme de Cupertino a depuis retiré la version 2C54, en attendant de trouver une solution. Mais si vos écouteurs ont déjà été mis à jour, un retour en arrière est impossible. Il faudra attendre un éventuel correctif avant de retrouver la réduction de bruit (de très bonne qualité) des débuts.

Pour connaître la version de vos AirPods Pro, rendez-vous dans les réglages, puis Général et ensuite Informations. Quand vos écouteurs seront connectés à votre appareil, une ligne AirPods apparaîtra, avec leur version.