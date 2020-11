AirPods 3 : un premier design circule en ligne

Apple devrait présenter une nouvelle version d’AirPods en 2021. Et des premières images font déjà le tour du net.

Le site chinois 52audio prétend détenir un premier prototype d’AirPods 3, au design complètement repensé. Les écouteurs sont plus ronds et la tige un peu plus courte que sur les actuels AirPods Pro. Et les embouts ne sont pas interchangeables comme sur le modèle pro.

Le site publie également une comparaison des deux boîtiers de recharge passés aux rayons X, où l’on remarque que les AirPods 3 garderaient la même boîte qu’actuellement, plus haute et moins large que celle des AirPods Pro.