AirPods 3 : la production débuterait le mois prochain

Et si Apple annonçait les AirPods 3 en même temps que le nouvel iPhone ? C’est ce que semble indiquer un nouveau rapport publié par Nikkei Asia.

En effort, selon le site japonais, la troisième version des AirPods devrait entrer en production dans le courant du mois d’août. L’idée étant, pour la marque à la pomme, de les présenter en septembre lors de la traditionnelle Keynote de la rentrée.

Les écouteurs seraient présents aux côtés de la gamme iPhone 13, voire des nouveaux MacBook Pro dotés d’un nouveau look (plus carré, inspiré de l’iPhone 12). Sauf si Apple préfère mettre uniquement l’iPhone 13 en avant et patienter jusqu’au mois d’octobre, ou novembre, pour présenter d’autres produits moins “importants”.