AirPods 3 : attention, tous les iPhone ne seront pas compatibles

Les AirPods de troisième génération, dévoilés hier soir par Apple, empruntent des fonctionnalités aux AirPods Pro. Mais tous les utilisateurs ne pourront pas en profiter.

iOS 13 minimum

Ce qu’Apple n’a évidemment pas annoncé lors de sa Keynote, c’est que les AirPods de troisième génération empruntent également un détail important aux AirPods Pro. À savoir la limitation du côté des appareils compatibles.

Les écouteurs, qui offrent des nouveautés intéressantes comme l’audio spatial, le suivi dynamique des mouvements de la tête, une résistance à l’eau et une égalisation adaptative, ne fonctionneront qu’avec des appareils supportant au minimum iOS 13.

Ce qui laisse sur la touche tous ceux qui possèdent un iPhone plus ancien que l’iPhone 6S et l’iPhone SE de première et seconde génération. Cette limitation s’applique également à l’iPad. Il vous faudra au minimum :

Un iPad mini 4

Un iPad Air 2

Un iPad de 5e génération

Ou un iPad Pro de première génération

Sur Apple TV, Mac et l’Apple Watch, la compatibilité est plus large, mais pour être certain de pouvoir profiter de tous ce que les écouteurs ont à offrir, vous pouvez faire un tour sur cette page pour vous rassurer.

À noter que les AirPods 3 sont des écouteurs Bluetooth et fonctionneront donc avec les appareils pommés plus anciens. Mais les options qui justifient le prix de 199 euros ne seront pas prises en charge, ce qui en fera de simples écouteurs sans fil.