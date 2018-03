AirBnB et Google Maps s'adaptent aux personnes à mobilité réduite

Le service de cartographie de Google et le site de location d'appartements ont tous deux mis en place des options à destination des personnes à mobilité réduite, en prenant notamment en compte les fauteuils roulants.

Dès aujourd'hui, dans une sélection de grandes villes (New York, Londres, Sidney, Tokyo, Mexico au lancement), l'application indiquera les stations de transports en commun accessibles en fauteuils roulants, via des rampes ou des ascenseurs. Si vous êtes concernés et que vous comptez visiter prochainement une de ces villes, il vous suffit d'entrer votre destination, de choisir le mode "transports en communs", et de cliquer sur l'option "accessible en fauteuils roulants" dans les options.

Ces informations rejoignent celles déjà présentes depuis l'année passée, qui indiquaient si un lieu (restaurant, musée, etc.) était accessible en fauteuils roulants. Google travaille également sur une amélioration de Street View, afin d'indiquer visuellement où se trouvent les accès dans les stations concernées.

De son côté, AirBnb propose désormais de nouveaux filtres de recherche (21 au total), afin de cibler les biens offrant des entrées sans escaliers, des couloirs suffisamment larges pour y faire passer un fauteuil roulant, un ascenseur, des rampes ou encore des douches adaptées. Des informations plus complètes, car jusqu'à présent, AirBnb se contentait d'indiquer si un bien était adapté, sans pour autant préciser les aménagements présents à l'intérieur de l'appartement ou de la maison.

Tout comme Google Maps, qui étendra son offre à d'autres villes dans les mois qui viennent, AirBnb compte sur les annonces publiées par les utilisateurs pour être le plus complet possible. Ces deux options ne sont donc pas encore globales, mais il s'agit là d'un très bon pas en avant.