AI Week : comment revoir les conférences de la semaine belge de l’intelligence artificielle ?

La semaine belge de l’intelligence artificielle touche à sa fin. Mais pas de panique, il est possible de revoir certaines conférences en replay. En voici une sélection : IA : Fantasmes et boule de cristal “L’intelligence artificielle est un sujet d’actualité devenu quasiment inévitable dans les débats publics et les médias. Mais en fait, qu’est-ce que l’IA ? Qu’est-ce qui est de l’IA et qu’est-ce qui n’en est pas ? Et puis, l’intelligence artificielle est-elle vraiment intelligente ? Quel est son développement en Belgique et en Europe ? Existe-t-il une législation pour cette technologie ? Les fantasmes d’aujourd’hui deviendront-ils la réalité de demain… ?”

Lire aussi : Intelligence artificielle : la formation gratuite Vlaamse AI-cursus est désormais disponible en français IA et Société “Comment l’IA peut-elle aider les Hommes à construire une Société plus efficace, durable et juste ? L’intelligence artificielle impacte de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Mise en scène dans de nombreuses œuvres de science-fiction, elle reste encore trop souvent mal comprise ou fantasmée par le grand public. Dans un monde en rapide mutation, l’IA fascine autant qu’elle inquiète, et il est capital que tous les citoyens comprennent suffisamment ses potentialités… ainsi que ses limites !”

Comment l'IA transforme-t-elle l'éducation ? “L’intelligence artificielle nécessite de remodeler l’éducation, pour y intégrer l’apprentissage de compétences indispensables aux enjeux modernes, comme l’interdisciplinarité et la collaboration. L’IA adaptera l’apprentissage des élèves à leurs besoins et épargnera des tâches redondantes aux enseignants. Par ailleurs, la prépondérance de l’IA dans de nombreuses professions du futur requiert d’introduire des concepts d’IA dès l’enseignement obligatoire ainsi que dans les cursus universitaires non-STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) et la formation continue.”

De l’intelligence humaine à l’intelligence artificielle ? “Qu’est-ce que l’intelligence ? Qu’entend-on par intelligence artificielle ? Peut-on réellement comparer l’intelligence humaine à celle d’une machine ? L’intelligence artificielle permettra-t-elle l’émergence d’un humain 2.0, aux capacités augmentées ? Des médecins, des ingénieurs, des juristes aidés au quotidien par l’IA, fiction ou réalité ? Mais qui produit les algorithmes ? Sont-ils fiables ? Ne joue-t-on pas avec le feu ? Ne devrait-on pas imaginer un permis d’IA ?”

