Adobe présente la version iPad de Photoshop

C’est lors de son salon annuel Max qu’Adobe a dévoilé les premières images de Photoshop sur la tablette d’Apple.

Plusieurs versions allégées de l’application, baptisées Photoshop Express, Sketch, Mix et Fix, existaient déjà sur iPad. Mais cette fois, c’est la bonne, la plupart des options présentes sur la version bureau du logiciel de retouche seront de la partie lors de la sortie de l’app courant 2019.

À cette occasion, Adobe a complètement revu ses fichiers PSD, qui s’appelleront Cloud PSD sur iPad. Cela permettra, par exemple, de créer un nouveau document sur la tablette et de reprendre le travail sur un PC ou un Mac un peu plus tard, sans se soucier du transfert des fichiers. Comme l’explique Scott Belsky, chef de produit au sein d’Adobe, l’expérience sera similaire à Google Docs, avec des fichiers et documents accessibles à tout moment, sur une large variété de plateformes. Pour synchroniser les fichiers, Adobe s’appuiera logiquement sur son service Creative Cloud. L’utilisateur pourra malgré tout continuer d’importer ses propres fichiers, en allant puiser dans d’autres cloud comme iCloud Drive ou Dropbox.