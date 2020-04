Adobe lance un abonnement groupé pour la version iPad de Photoshop et Fresco

Sur la boutique d’Apple, on peut lire : “Si vous avez acheté Adobe Fresco sur l’App Store, vous avez désormais accès à Photoshop sur l’iPad ! Téléchargez Photoshop sur iPad maintenant, connectez-vous avec votre Adobe ID et vous pourrez accéder à toutes les illustrations Adobe Fresco pour ajouter du texte, des calques de réglages, et plus encore.”

Sur son blog (en anglais), Adobe détaille également comment les deux applications fonctionnent ensemble, comme transformer une image Photoshop en peinture numérique sur Fresco, ou comment ajouter un dessin Fresco à une composition Photoshop.