Adobe développe une IA capable de détecter une image photoshopée

Après avoir créé Photoshop, le plus célèbre des logiciels de retouche, en 1990, Adobe cherche désormais un moyen efficace de prouver qu’une photo a été modifiée. Actuellement, l’intelligence artificielle mise au point est capable de reconnaître trois types de retouches : le splicing, ou la combinaison de deux photos, le clonage d’éléments ou la suppression d’un détail.

" Aujourd’hui, les gens éditent des images pour atteindre de nouveaux sommets d’expression artistique, pour préserver notre histoire et même pour trouver des enfants disparus. D’un autre côté, certaines personnes utilisent ces puissants outils pour manipuler des photos à des fins trompeuses. Comme toute technologie, c’est une extension de l’intention humaine, et ça peut être utilisé pour le meilleur et pour le pire de notre imagination. […] En utilisant des dizaines de milliers d’exemples d’images manipulées connues, nous avons formé avec succès un réseau neuronal d’apprentissage profond pour reconnaître la manipulation d’images. "

L’intelligence artificielle n’est pas encore infaillible, mais Adobe compte bien poursuivre ses recherches afin d’obtenir un taux de reconnaissance le plus élevé. À terme, selon Vlad Morariu, elle sera même capable de reconnaître d’autres techniques de manipulation d’images.