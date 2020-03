Adidas s’associe à Google pour créer une semelle connectée

Google ATAP (Advanced Technology and Projects), via sa filiale Jacquard, a participé avec Adidas et EA Sports à l’élaboration d’une semelle connectée, qui devrait séduire tous les fans de foot. Auparavant, Jacquard s’était déjà associé à Levi’s, pour concevoir une veste en jeans connectée, et Yves Saint Laurent pour un sac à dos.

Le partenariat avec Adidas et EA Sports concerne une semelle à placer dans une chaussure de football, et qui permet de mesurer le toucher et le contrôle du ballon, la vitesse et les coups de pied lors d’une partie.