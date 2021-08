Activision officialise Call of Duty : Vanguard

Un nouvel épisode de la saga d’Activision sera disponible en fin d’année. Son nom : Vanguard, un titre qui sera présenté en détail ce jeudi 19 août.

Développé par Sledgehammer Games, à qui l’on doit Call of Duty : WWII, Vanguard se déroulera une fois de plus durant la Seconde Guerre mondiale.

Afin d’en dévoiler un peu plus sur le jeu, Activision organisera un événement ce jeudi 19 août vers 19h30 au sein de Call of Duty : Warzone. En effet, les joueurs pourront y retrouver l’événement nommé " La Bataille de Verdansk " pour obtenir un premier aperçu.

Il faudra donc patienter encore quelques jours pour en savoir plus sur ce titre qui arrivera d’ici la fin de l’année sur Xbox One, Xbox Series X/S, PC, PlayStation 4 et PlayStation 5.

Enfin, selon certaines rumeurs, Activision devrait lancer une phase de test Alpha sur PlayStation à la fin du mois d’août, ainsi qu’une bêta sur PlayStation, puis sur d’autres plateformes, dans le courant du mois de septembre, avant la sortie officielle le 5 novembre. Activision n’a pas confirmé ce calendrier, mais on ne devra pas attendre trop longtemps pour en avoir la confirmation.