Activision dévoile la première bande-annonce de Call of Duty : Black Ops : Cold War

Le trailer, où l’on aperçoit Youri Bezmenov, ancien agent du KGB, ne montre aucune image du jeu. Il faudra pour cela patienter jusqu’au 26 août, date à laquelle l’éditeur fournira plus de détails sur cet épisode très attendu.

Après une fuite pour le moins atypique , Activision a officiellement annoncé que le prochain Call of Duty sera Cold War, soit une plongée dans la Guerre froide , développé à la fois par les studios Raven Software et Treyarch.

La présentation, qui se fera en marge de l’édition 100% en ligne de la Gamescom, pourra également être suivie au sein du Battle Royale maison, à savoir Call of Duty Warzone. Une technique de communication déjà pratiquée avec succès par Epic Games dans Fortnite.

Call of Duty : Black Ops : Cold War est attendu pour cet automne, sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X.