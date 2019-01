Suite au procès intenté par Bethesda en juin 2018, le jeu officiel Westworld disparaît donc dès aujourd’hui des boutiques d’applications d’Apple et de Google, avant de fermer complètement ses portes le 16 mars prochain. En décembre 2018, Bethesda et Warner avaient conclu un accord resté privé, mais une des conséquences voit donc le jeu disparaître définitivement.

Bethesda, créateurs de la série Fallout, prétendait que le jeu Westworld, édité et distribué par Warner Bros. et le studio Behaviour Interactive, ressemblait beaucoup trop au jeu Fallout Shelter. Une décision de justice leur a donné raison.

Accusé de plagiat, le jeu mobile inspiré de la série Westworld disparaît des App Store - © Bethesda

Accusé de plagiat, le jeu mobile inspiré de la série Westworld disparaît des App Store - © Warner Bros. Interactive

Pour les créateurs de Fallout Shelter, le jeu inspiré de la série à succès de HBO possédait "le même game design, la même direction artistique, les mêmes animations, les mêmes fonctionnalités et les mêmes éléments de gameplay." Selon des documents judiciaires obtenus au printemps 2018 par le site Polygon, le jeu était tellement similaire que le studio Behaviour, qui avait collaboré au développement de Fallout Shelter, aurait même laissé passer un bug, présent dans les premières versions de Fallout Shelter.

"Behaviour a violé son contrat avec Bethesda et utilisé son accès restreint à la propriété intellectuelle de Bethesda, afin de gagner du temps, réduire les coûts et sortir rapidement Westworld" avait conclu Bethesda. Le studio, qui demandait la suppression du jeu, ainsi que des dommages et intérêts, aura en tout cas obtenu gain de cause.