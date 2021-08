À son tour, TikTok lance son format Story

Le format continue d’envahir toutes les plateformes. Après Snapchat, Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest, LinkedIn, et même Netflix, voici les stories à la sauce TikTok.

Une option qu’on ne présente plus

Sans surprise, les stories sur TikTok sont similaires à ce qui existe chez la concurrence. À savoir des courtes vidéos qui disparaissent après 24 heures. Celles-ci seront placées dans un menu latéral, qui affichera les stories des comptes que vous suivez sur l’application. Il sera également possible de retrouver les stories en cliquant sur l’avatar d’un compte, et d’y réagir avec un petit commentaire.

Selon TikTok, il s’agit pour les créateurs d’une “nouvelle manière d’interagir avec leurs fans.”

"Nous réfléchissons toujours à de nouvelles façons d'apporter de la valeur à notre communauté et d'enrichir l'expérience TikTok", explique un porte-parole TikTok au site The Verge. "Nous expérimentons actuellement des moyens de donner aux créateurs de formats supplémentaires pour donner vie à leurs idées créatives pour la communauté TikTok."

Pour rappel, le format a vu le jour en octobre 2013 sur Snapchat. Depuis, les stories sont présentes un peu partout, et on su s’imposer comme une source de contenu supplémentaire et visiblement plus que nécessaire pour une plateforme. Pour une démonstration de l’option sur TikTok, voici une petite vidéo publiée par Matt Navarra sur Twitter.