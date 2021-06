À quoi ressemble le premier kit de recharge sans fil pour ordinateur portable ?

Le n°1 mondial des ventes de PC dans le monde, Lenovo, lance un kit de charge sans fil original pour ordinateur portable.

Il permet de recharger automatiquement sa machine lorsque celle-ci est posée sur son support dédié. Cette solution, basée sur une technologie française, doit être commercialisée à l’automne prochain. Si certaines voitures électriques n’ont même plus besoin d’être rechargées pour fonctionner, ce n’est pas encore le cas de nos ordinateurs !

Un tapis de recharge pour PC

Lenovo vient de dévoiler ce kit très original, composé d’un module récepteur de charge à brancher en USB sur son ordinateur et d’un tapis dédié, à placer sous le terminal. Ce tapis devra être relié au secteur via un chargeur de 45 à 65 watts pour que cela fonctionne correctement. Dès lors, à chaque fois que l’ordinateur est posé dessus et que son récepteur est activé, il se recharge automatiquement.

Selon Lenovo, ce système pourrait charger la plupart des ordinateurs portables (fonctionnant sous Windows ou macOS) non tactiles de 13 ou 14 pouces. A noter qu’il n’utilise pas la très populaire norme Qi, mais la technologie de charge sans fil "Power by Contact" de la start-up française Energysquare.

Alors que la recharge sans fil pour smartphone et divers autres objets connectés se popularise de plus en plus, aucune solution de ce type n’a encore été développée à grande échelle à destination des ordinateurs. L’initiative de Lenovo offre évidemment une grande liberté de mouvement et surtout une autonomie inédite dans un espace de travail et/ou chez soi.

Ce kit fait partie d’une nouvelle gamme d’accessoires estampillés "Go". Il devrait être disponible à partir de l’automne prochain pour 139 euros.