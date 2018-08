À Oxford, les SDF proposent un QR Code aux passants qui n’ont pas de monnaie

La startup Greater Change, créée par Alex McCallion, souhaite aider les SDF dans un monde où les paiements mobiles sont omniprésents. Une idée qui est loin de faire l’unanimité.

Et si il était possible de donner un peu d’argents aux sans domicile fixe en scannant un simple QR Code ? Un code qui, non seulement vous permet de fixer un montant, mais vous donne également plus d’information sur la personne et qui vous permet de contrôler comment l’argent sera dépensé. Sur papier, l’idée semble plutôt bonne. Mais dans cette vidéo publiée par la BBC (disponible ci-dessous), on ne peut s’empêcher de ressentir un certain malaise.

Faire la manche n’est pas facile, mais tendre un QR code et attendre que le passant lise l’histoire de la vie du SDF en question doit être encore plus humiliant. On ne doute pas des bonnes intentions d’Alex McCallion, ou du fait que certaines personnes à la rue semblent apprécier l’idée, mais la solution que propose Greater Change a plus l’air d’un pansement couvrant une vilaine blessure qu’une véritable solution à long terme.

La startup présente malgré tout quelques arguments valables sur son site, comme le fait que l’application permet d’éviter de donner à des mendiants “professionnels” ou permet de financer des projets sur le long terme (caution pour un loyer, frais administratifs, etc.). Mais reste à savoir si ce test grandeur nature permettra réellement d’améliorer le quotidien de gens moins fortunés. On ne demande qu’à avoir tort.