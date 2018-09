À la surprise générale, le studio Telltale Games ferme ses portes et abandonne de nombreux projets

Le studio, grand habitué des jeux narratifs, avait travaillé sur des grosses licences telles que Batman, The Walking Dead, Retour vers le Futur ou Guardians of the Galaxy.

“Aujourd'hui, Telltale Games a pris la décision difficile de fermer le studio, après une année marquée par des défis insurmontables. Nous avons publié certains de nos meilleurs contenus cette année et nous avons reçu énormément de commentaires positifs, mais finalement, cela ne s'est pas traduit par des ventes.”

La nouvelle est tombée en fin de semaine dernière. Le studio californien, créé en 2004, va fermer ses portes et se séparer de ses 250 employés, qui ont appris la nouvelle subitement et n’ont eu que 30 minutes pour évacuer leur bureau. Une triste nouvelle qui a surpris, tant les projets souvent très réussis s’enchaînaient. Telltale a donné ses lettres de noblesse aux jeux narratifs, avec une qualité d’écriture rare dans les jeux vidéo (qui permettait de faire oublier un moteur graphique vieillissant). Depuis quelques années, Telltale proposait plusieurs séries, à raison de cinq épisodes par série, publiés tout au long de l’année.

La derniere en date, Batman : The Enemy Within, avait obtenu de très bonnes notes, et le premier épisode de la dernière saison du jeu The Walking Dead avait été publié il y a un mois. Telltale s’était déjà séparé d’un quart de son effectif en fin d’année dernière, mais il faut croire que cela ne fut pas suffisant. 25 employés resteront, le temps de terminer un projet commun avec Netflix (une adaptation de Minecraft : Story Mode), mais les autres jeux sont tout simplement annulés. Il n’y aura donc pas de The Wolf Among Us 2, ni de jeu tiré de la série Stranger Things. Quant à la dernière saison de The Walking Dead, elle est également abandonnée, et tant pis pour tous les joueurs qui ont acheté le season pass.