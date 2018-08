A l'IFA de Berlin, la frontière s'estompe entre l'homme et la machine

Invisible mais omniprésente, l'intelligence artificielle transforme cette année à l'IFA, la grand messe européenne de l'électronique qui débute vendredi à Berlin, les appareils de notre quotidien en compagnons qui pensent, commandent et parlent.

Cette vitrine des innovations technologiques, qui donne souvent le ton pour les achats de Noël, fera cette année la part belle aux appareils ménagers en réseau, aux puissants logiciels intégrés aux smartphones et PC, aux télévisions gigantesques et aux bijoux miniaturisés veillant sur notre forme.

« Les nouveautés qui surfent sur le créneau de l’intelligence artificielle sont celles qui vont faire parler d’elles », assure Annette Zimmermann, analyste pour le cabinet Gartner.

Comme l’an dernier, les vedettes de l’IFA sauront donner de la voix : est attendue — mais sans certitudes — l’enceinte connectée du coréen Samsung, le Home Galaxy, équipé de son assistant vocal historique, Bixby.

Un an après la présentation en fanfare des modèles comparables de Google et Amazon, l’IFA permettra de mesurer la prévalence réelle de cette technologie, qui doit encore prouver son utilité et sa maniabilité. Selon le cabinet Gartner, fin 2020, 75 % des foyers américains seront équipés d’assistants vocaux.