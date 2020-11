6 astuces secrètes que vous ne connaissiez pas sur votre Samsung

Connaissez-vous vraiment votre smartphone ? Grâce notamment au réseau social TikTok, de nombreux internautes ont pu découvrir des astuces cachées sur leur téléphone sous Android. Aussi bien amusantes, que pratiques ou totalement inutiles, voici six secrets que cache votre propre téléphone.

Un menu caché grâce à un numéro secret

Sur la plate-forme TikTok, le hashtag "#SamsungHacks" affiche près de 3,4 millions de vues. Sous ce mot-clé, de nombreuses vidéos devenues virales dévoilent notamment une astuce à découvrir sur les téléphones Android. En composant un numéro spécial dans l'application des appels téléphoniques, un menu caché apparaît automatiquement. Pour cela il suffit de taper le code *#0*# qui permet d'ouvrir une page où un nombre de programmes sont affichés pour tester l'écran et les haut-parleurs selon votre téléphone. Des boutons comme "Red", "Blue", "Green", permettent d'afficher la couleur sélectionnée sur la totalité de votre écran tandis que le bouton "Speaker" permet de tester les haut-parleurs en simultané ou non en lançant une musique. Attention cependant à ne pas en abuser. Des internautes ont notamment confié que leur téléphone avait été victime d'un bug.

Mais si vous souhaiter tester à votre tour, voici une liste de codes :

*#0228# : Statistiques d’utilisation de la batterie.

*#0289# : Test de la musique.

*#0782# : Réglage de la date et de l’heure.

*#0842# : Test du vibreur.

*#*#2664 #*#* :Test tactile de l’écran.

*#0588# : Test du capteur de proximité.

Une astuce inutile mais amusante

Voici une astuce qui, même si elle ne sert à rien, est assez amusante. En allant dans "Paramètres" puis dans "A propos du téléphone" et enfin dans "Informations sur le logiciel", il suffit de taper plusieurs fois sur "Version Android" pour voir s'afficher sur un fond noir la version de votre téléphone sous Android. Si vous pouvez déplacer les éléments, cette astuce ne permet rien d'autre.

Transformez votre téléphone en version négatif

Si vous voulez vous distinguer de façon très originale, les téléphones sous Android permettent d'inverser les couleurs pour avoir une version en négatif. Pour cela, il suffit d'aller dans "Paramètres" puis "Accessibilité" et enfin "Améliorations de la visibilité". En activant "Inversion des couleurs", votre téléphone basculera automatiquement avec des couleurs négatives, et cela implique même toutes vos applications.

Activer le menu caché pour les développeurs

Si vous voulez vous plonger dans la peau d'un développeur, il vous suffit de suivre ces étapes. En allant dans "Paramètres" puis dans "A propos du téléphone" et enfin dans "Informations sur le logiciel", tapez plusieurs fois sur "Numéro de version" ou "Numéro de build" pour activer le mode développeur. A chaque fois que vous tapez sur "Numéro de version", une petite fenêtre s'affiche en indiquant le nombre d'étapes "avant de devenir développeur". Une fois le nombre de "clics" atteint, votre code PIN vous sera demandé pour activer le mode développeur. Il suffit alors de retourner dans l'onglet "Paramètres" pour voir le nouveau menu "Options de développement". Sur les derniers téléphones Samsung, il suffit de désactiver ce menu pour supprimer le mode développeur.

Personnalisez votre clavier

Android permet tout un tas de personnalisation et cela concerne également votre propre clavier. En allant dans "Paramètres" puis "Accessibilité" et enfin "Améliorations de la visibilité", la fonction "Clavier contraste élevé" permet de choisir différents modes pour votre clavier afin d'accroître sa visibilité ou si vous souhaitez tout simplement plus d'originalité.

Ajoutez du texte sur l’écran de verrouillage

En cas de perte de votre smartphone, cette option pourrait vous être utile. En effet, Android permet d’afficher du texte sur l’écran de verrouillage, de quoi y placer vos coordonnées. Pour activer la fonctionnalité, rendez-vous dans les “Paramètres”, puis “Sécurité”, et enfin “Infos Propriétaire”. En cochant la case “Coordonnées du Propriétaire sur l’écran verrouillé” vous pourrez entrer le texte de votre choix.