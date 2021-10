58 e-commerces frauduleux avec un nom de domaine .be ont déjà été démantelés cette année

À l’occasion de la Journée du Webshop, qui se tient ce week-end du 22 octobre au 24 octobre, BeCommerce souhaite mettre en garde contre les boutiques en ligne frauduleuses qui circulent.

58 tentatives de fraude

En 2021, DNS Belgique a déjà pu identifier et démanteler 58 de ces dernières. Néanmoins, selon BeCommerce, il existe encore des boutiques en ligne frauduleuses actives pour lesquelles le consommateur belge doit être vigilant. Vu que de plus en plus de Belges effectuent leurs achats en ligne, le nombre de boutiques en ligne augmente. Simultanément, les chiffres de cybercriminalité et ceux de boutiques en ligne frauduleuses en Belgique grimpent aussi.

C'est ce que révèlent les chiffres de BeCommerce et de DNS Belgique. L'année dernière, quelque 25.000 domaines ".be" ont été ajoutés grâce à la technologie de l’e-commerce électronique. Parmi ceux-ci, DNS Belgique a pu identifier et démanteler environ 58 fraudes. En 2020, DNS a démantelé 276 faux magasins en ligne.

Pourtant, la fin n'est pas encore proche, selon Sofie Geeroms : “Le travail effectué par DNS Belgique est très utile et contribue chaque jour à rendre le paysage de l’e-commerce belge un peu plus sûr. Cependant, il y a toujours des sites web frauduleux et du travail à faire: malheureusement, il y a encore des boutiques en ligne frauduleuses actives sur le marché belge, que ce soit avec un nom de domaine be. ou un autre, comme .com ou .nl. C'est pourquoi nous pensons qu'il est très important de communiquer clairement aux consommateurs sur les boutiques en ligne dignes de confiance et de leur permettre ainsi de faire leur shopping en toute confiance."