5 ordinateurs portables ultra-légers pour une rentrée en toute mobilité

La rentrée se prépare déjà. Contraints de transporter partout leurs manuels, leurs classeurs et leurs affaires de sport, les lycéens et étudiants sont toujours à la recherche de solutions pour alléger leur sac à dos.

Voici une sélection de 5 ordinateurs portables qui ne l'alourdiront pas.

Macbook Air

Poids : 1,2 kg

À partir de 1.249€

Le Macbook Air est le plus léger de la gamme. Apple décrit ce modèle comme un ordinateur versatile parfaitement portable.

Microsoft Surface Laptop 2

Poids : 1,2 kg

À partir de 1.099€

Le Windows Microsoft Surface Laptop 2 est un concurrent de taille. Ce modèle, lorsqu'il est fermé, s'avère même plus fin que le plus récent des MacBook Air.

HP Spectre x360

Poids : 1,3 kg

À partir de 1.199€

Le HP Spectre x360 est un notebook doté d'un écran tactile à faire pivoter pour former une tablette. Son stylet en fait le modèle idéal pour les âmes artistiques.

Dell XPS 13

Poids : 1,2 kg

À partir de 1.099€

Le Dell XPS 13 compte parmi les plus légers du marché. Son prix abordable le rend d'autant plus attractif.

Razer Blade Stealth

Poids : 1,3 kg

À partir de 1.499€

Si le Razer Blade Stealth demeure le plus onéreux de la sélection, c'est aussi l'appareil le plus puissant. Les étudiants gamers apprécieront ce modèle à la fois ultra-léger et puissant.