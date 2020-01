5 déclinaisons "lite" des smartphones phare du moment arrivent sur le marché

Les cinq modèles suivants, déclinés à partir des téléphones les plus avancés du marché, seront commercialisés cette année.

Le prix des smartphones avoisine désormais souvent les 1.000 euros. Les firmes telles qu'Apple et Google lancent donc désormais des versions "Lite" de leurs modèles phare. Ces appareils partagent un grand nombre d'équipements avec les appareils les plus chers, mais leurs éléments structurants se composent souvent de matériaux moins premium et de logiciels moins avancés. Ces appareils alternatifs restent toutefois performants.

Samsung Galaxy S10 Lite et Galaxy Note10 Lite

Samsung vient d'annoncer l'arrivée prochaine des versions lite des Galaxy S et Note. Ils conservent la caméra, l'écran à cadran minimal et une batterie longue durée. Commercialisé depuis le 20 janvier en France, le Galaxy Note10 Lite est vendu à partir de 609 euros. Le prix du S10 Lite n'a pas encore été annoncé, mais il ne devrait pas concerner le marché hexagonal.

TCL 10 Pro

En début de mois, TCL annonçait l'arrivée du 10 Pro. Proposé à moins de 500 dollars, il contient des fonctionnalités premium. Il sera lancé le mois prochain avec quatre capteurs à l'arrière, dont l'un de 64MP et un processeur Qualcomm Snapdragon 765G.

iPhone SE nouvelle génération

Les rumeurs selon lesquelles Apple s'apprête à lancer le successeur de l'iPhone SE vont bon train. L'appareil ressemblerait à l'iPhone 8.

Google Pixel 4a

Google a lancé le Pixel 3a l'an dernier. Une version lite du Pixel 4 est donc attendue cette année, à un prix avoisinant les 400 euros, loin des 769 euros réclamés pour la version standard. Pourtant, le Pixel 4a propose un look quasi identique avec l'un des meilleurs capteurs d'image du marché et une prise casque.

OnePlus 8

OnePlus continue à se faire un nom dans le secteur en offrant des équipements premium à un appareil plus abordable que ceux de Samsung ou d'Apple. Les prochains appareils OnePlus attendus sur le marché (sans doute en mai) sont les OnePlus 8 et 8 Pro. Il devrait avoir une micro-ouverture sur l'écran, un processeur Qualcomm Snapdragon 865 et la connectivité 5G, le tout pour un prix qui pourrait descendre en dessous des 700 euros.