4 conseils aux parents pour protéger leurs enfants des dangers d'Internet

A défaut de cours à l'école sur ces problématiques, c'est à eux, parents, d'agir et de communiquer avec leurs enfants pour les sensibiliser aux nombreux risques auxquels ils s'exposent lorsqu'ils se connectent à Internet chez eux, à l'école ou chez les copains.

Alors que la rentrée des classes se profile, de nombreux parents s'inquiètent des problèmes que pourraient rencontrer leurs enfants en ligne, entre arnaques et contenus choquants, désinformation et vol de données personnelles.

En accédant à de nombreux services en ligne tant chez eux qu'ailleurs, les enfants doivent choisir des mots de passe complexes et les renouveler régulièrement afin de bien verrouiller l'accès à leurs services en ligne. Lorsque cela est possible et s'ils disposent d'un smartphone, il convient de choisir la double authentification pour sécuriser au maximum leurs connexions.