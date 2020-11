4 Belges sur 10 sont prêts pour la “maison intelligente”

Les appareils connectés dans et autour de la maison ont le vent en poupe en Belgique.

Selon une étude réalisée par Samsung, 4 Belges sur 10 sont fermement convaincus de l'utilité des maisons intelligentes. Ils estiment que les appareils connectés leur facilitent la vie à la maison, leur permettent de faire des économies et renforcent leur sentiment de sécurité.

Ce n’est pas pour rien que 127 nouveaux appareils sont connectés à l'internet par seconde dans le monde et, selon les prévisions, d'ici à 2025, quelque 64 milliards d'appareils seront connectés. Rien que pour la fin de cette année, pas moins de 13 milliards d'appareils intelligents auront été installés dans nos foyers.

L’étude de Samsung permet également de constater un intérêt toujours croissant et accéléré pour les maisons intelligentes. Au cours des deux dernières années, l’entreprise a vu le nombre d'utilisateurs de son application SmartThings plus que quintupler. L'application ne commande pas seulement les produits Samsung, mais aussi ceux de plus de 130 autres marques, comme les lampes Philips Hue, les thermostats Honeywell et les sonnettes Ring.

Dans le monde entier, le compteur affiche désormais 147 millions d'utilisateurs enregistrés, dont 1 million de Belges. Cela signifie qu'environ 1 adulte sur 9 dans notre pays possède au moins un appareil intelligent. Un chiffre confirmé par le Digimeter d’imec.

Selon les Belges interrogés, les appareils ménagers intelligents permettent principalement d'économiser des coûts en surveillant la consommation d'énergie et d'eau (41 %), de faciliter les activités quotidiennes à la maison (34 %) et d’accroître le sentiment de sécurité (29 %).

Enfin, dans le top 3 des appareils connectés préférés des Belges, on retrouve les smart TV, les thermostats et l’éclairage.