24 Hour London, le site qui nous plonge dans la capitale anglaise

Prenez un timelapse d'un côté, soit une succession de photos prise du même point de vue et ensuite accélérées. Une photo gigapixel de l'autre, soit une photo à la définition très poussée. Mélangez le tout et vous obtenez pour la première fois un gigalapse, une photo animée qui permet de zoomer sur Londres à plusieurs heures de la journée.

Le projet, mené en février de cette année par Lenstore (spécialiste des lentilles de contact), Visualise (entreprise spécialisée dans la réalité virtuelle) et Nikon, s'est installé sur le toit de l'immeuble One Canada Square. De ce point de vue, on aperçoit plusieurs bâtiments iconiques, comme the Shard, ou des monuments comme le Tower Bridge.

À l'aide d'un appareil Nikon D850 et d'un objectif Nikon AF-S NIKKOR 300mm, il aura fallu 260 photos par heures, couvrant une vue à 155 degrés. Au total, ce sont pas moins de 6240 photos qui ont été assemblées, afin de couvrir une journée entière.

Comme l'explique le journal Evening Standard, la technologie utilisée, à savoir le gigapixel, offre une définition de 7,3 Gigapixels, soit 7300 mégapixels, comparés à nos smartphones qui tournent autour de 12 à 15 mégapixels. Il a ensuite fallu des ordinateurs spéciaux pour assembler le tout : "Chaque panorama est si grand qu'il a besoin d'ordinateurs spécialement conçus pour le traiter. Dans ce cas-ci, nous avons dû construire un système spécial et mettre en réseau tous les ordinateurs de notre studio pour réceptionner et assembler les images" explique Henry Stuart, en charge du projet.

Le résultat est disponible par ici.