22 chefs-d'oeuvre des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique s'invitent dans l'écran The Frame de Samsung

The Frame, c'est le téléviseur QLED de Samsung, qui se fond dans votre décor quand vous ne l'utilisez pas. En association avec les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Samsung propose 22 tableaux pour sublimer votre intérieur.

L'écran The Frame possède son propre App Store, baptisé The Frame Art Store. 1200 oeuvres issues des plus grands musées au monde (Museo del Prado, Van Gogh Museum, Tate, Albertina, etc.) peuvent être téléchargées, grâce à un abonnement mensuel de 4,99 euros. À cette sélection s'ajoute désormais 22 nouveaux tableaux, de Bruegel à Rubens, en passant par Van Gogh et Seurat.