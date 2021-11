123456 est une fois encore le mot de passe le plus utilisé

Les années se suivent et se ressemblent malheureusement de trop du côté des mots de passe les plus utilisés. C’est ce que révèle une étude réalisée par Nord VPN.

Moins d’une seconde pour être découvert

Le VPN a établi une liste compilée en partenariat avec des chercheurs indépendants spécialisés dans la recherche d'incidents de cybersécurité, en analysant une base de données de 4 To. Au total, 50 pays ont été étudiés.

Ce qui nous révèle qu’en Belgique, 123456 est le mot de passe le plus utilisé, devant newmember (plus costaud, puisqu’il faut 1 jour pour le déchiffrer), azerty, 123456789 et 12345.

De plus, grâce à une carte interactive disponible à cette adresse, on apprend que la Belgique fait partie des pays dont l’indice de risque (conçu en fonction du nombre de mots de passe divulgués par habitant) est de niveau moyen (sur trois niveaux de risque : faible, moyen et élevé).

Bref, comme chaque année, il est plus qu’urgent de reconsidérer vos mots de passe, et de faire appel à un gestionnaire de mots de passe. Afin d’éviter d’utiliser une suite de chiffre, votre propre nom de famille, ou Onedirection; Liverpool et Dauphin; trois choix très populaires cette année.