10 ans d’Instagram : le compte le plus populaire n'est pas celui de Kylie Jenner !

Le réseau social fête ses 10 ans ce mardi 6 octobre. L’occasion de se pencher sur les comptes les plus populaires et les publications qui ont récolté le plus de likes. Le top 10 des comptes les plus populaires d’Instagram est, sans grande surprise, majoritairement américain. On y retrouve des chanteurs et chanteuses, des acteurs et des influenceuses. Mais également deux sportifs, seuls “non-américains” de ce top 10. À savoir l’Argentin Lionel Messi, à la 8e place du classement (167 millions d’abonnés) et le Portugais Cristiano Ronaldo, personnalité la plus suivie sur le réseau, avec plus de 238 millions d’abonnés.

(4e position), avec 199 millions d’abonnés Ariana Grande (3e position), avec 203 millions d’abonnés Et en numéro un, presque comme une évidence, on retrouve… le compte officiel d’Instagram, suivi par plus de 367 millions d’abonnés, soit 129 millions de plus que la personnalité la plus suivie, à savoir le footballeur Cristiano Ronaldo. Du côté des publications, c’est un certain Chris Godfrey qui possède la publication la plus likée de tous les temps (plus de 54 millions de likes). Publié le 4 janvier 2019, son cliché représente simplement un oeuf, humblement baptisé “World Record Egg”.