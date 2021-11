1 Belge sur 3 attend le Black Friday pour faire ses achats de fin d’année

Le Black Friday est bien établi en Belgique, et ce particulièrement auprès des jeunes, c’est ce que révèle une enquête menée auprès de 1000 Belges par Hubside.Store, un réseau de magasins spécialisés dans la vente de smartphones et de produits multimédias neufs et reconditionnés.

Le Black Friday est très populaire en Belgique

Selon l’étude, pas moins de 92 % de nos compatriotes sont familiers avec le concept de cette journée consacrée aux bonnes affaires, notamment dans le domaine du multimédia. Un Belge sur trois reporte ses achats jusqu’aux offres tant attendues du Black Friday, notamment pour acheter ses cadeaux de fin d’année.

Plus de la moitié des Belges profitent également du Black Friday pour acheter des appareils multimédias. La majorité d’entre eux y consacrent un budget de plus de 200 euros.

Les Belges et le Black Friday en quelques chiffres

Selon 7 Belges sur 10 (71 %), le Black Friday est l’occasion de faire de bonnes affaires.

Pour un tiers des Belges (32 %) qui déclarent connaître le concept du Black Friday, c’est un moment qu’ils attendent pour faire une grande partie de leurs achats personnels.

Une tendance qui se confirme principalement auprès des jeunes, avec une moyenne qui monte à 1 Belge sur 2(51 %) auprès des répondants de 34 ans ou moins, 30 % auprès des 35-54 ans et qui baisse à 20 % auprès des plus de 55 ans.

Une proportion similaire (33 %) des Belges familiers avec le concept indiquent que le Black Friday est le moment où ils achètent leurs cadeaux de fin d’année.

Ici aussi, c’est une tendance particulièrement marquée auprès des jeunes avec une moyenne qui monte à 1 Belge sur 2 (52 %) auprès des répondants de 34 ans ou moins, 28 % auprès des 35-54 ans et qui baissent à 21 % auprès des plus de 55 ans.

Le reconditionné, moins cher que le neuf toute l’année

Selon la grande majorité des Belges (85 %), l’achat d’un appareil multimédia reconditionné est un bon moyen de faire des économies. Moins chers que des appareils neufs, ils représentent une alternative incontournable pour les clients en quête de bonnes affaires, tant pour faire des économies que pour la planète et cela tout au long de l’année.

“Faire le choix du reconditionné, c’est la possibilité de s’offrir un appareil de gamme supérieure en respectant son budget tout en réduisant efficacement son empreinte environnementale”, explique l’étude. Des arguments qui séduisent les Belges qui sont 3 sur 5 (60 %) à envisager l’achat d’un appareil reconditionné.