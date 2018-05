1,8 milliard d'utilisateurs connectés utilisent YouTube chaque mois

Lors du BrandCast 2018, un événement organisé par la plateforme, la CEO Susan Wojcicki a annoncé que 1,8 milliard d'utilisateurs se rendaient chaque mois sur le site. Un chiffre qui ne prend pas en compte les utilisateurs non inscrits.

YouTube est en pleine forme, et Susan Wojcicki a profité de sa présence sur la scène du Radio City Music Hall de New York pour le clamer haut et fort. Depuis 2017, ce sont pas moins de 300 millions d'utilisateurs supplémentaires qui se sont inscrits sur YouTube. La PDG a également dévoilé d'autres chiffres : le clip de la chanson Despacito a dépassé les 5 milliards de vue le mois dernier, et le live de Beyoncé à Coachella a battu des records pour un livestream avec 41 millions de spectateurs. Quant à la présence de YouTube sur les box et autres TV connectés, Wojcicki déclare que 150 millions d'heures de vidéo sont regardées chaque jour depuis une télévision.

Autant d'excellentes nouvelles pour le service de Google, mais qui n'empêchent pas d'écarter les problèmes que connaît la plateforme. Entre les vidéos douteuses sur l'application YouTube Kids, et la page tendance affichant toujours plus de contenu complotiste, il y a du boulot, et Wojcicki en est bien consciente. "C'est très important pour moi et pour tout le monde chez YouTube que nous parvenions à grandir de manière responsable. Il n'y a pas de manuel avec toutes les règles à suivre pour une plateforme ouverte qui opère à notre échelle. La manière dont nous abordons les choses, c'est de nous dire qu'il est important que nous soyons toujours du bon côté de l'histoire" a-t-elle déclaré.

La PDG a également promis que le contenu présent sur YouTube Kids sera vérifié par des humains et non plus par des algorithmes. À terme, 10 000 modérateurs devraient être engagés.