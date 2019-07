Tim Cook dément les rumeurs de tensions au sein d'Apple qui aurait causé le départ de Jony Ive

Le départ de Jony Ive continue de faire parler. Dans un article publié le 30 juin, le Wall Street Journal affirmait que Jony Ive avait quitté Apple suite à des tensions en interne, notamment sur l'échec de l'Apple Watch en or et le désintérêt de Tim Cook sur le design des produits de la marque. Ce que le PDG dément.

Dans un email adressé au journaliste Dylan Byers de NBC News, Tim Cook explique que l'article du Wall Street Journal est "absurde" :

"L'article est absurde. Un grand nombre d'informations, et les conclusions en particulier ne correspondent tout simplement pas à la réalité. L'article prouve son manque de connaissance du fonctionnement de l'équipe de design, et de manière générale, du fonctionnement d'Apple. Les relations, les décisions et les événements sont déformés à un point que l'on ne reconnaît même plus l'entreprise que l'article prétend décrire.

L'équipe de design est incroyablement douée. Comme Jony l'a dit, ils sont plus forts que jamais et j'ai pleinement confiance en leur réussite, sous le leadership de Jeff, Evans et Alan. Nous connaissons la vérité et nous savons les choses incroyables qu'ils sont capables de faire. Les projets sur lesquels ils travaillent vont vous épater."

Pour autant, le PDG d'Apple n'indique pas quelles informations sont fausses. Et oublie de mentionner que Bloomberg avait publié un article similaire quelques jours avant le Wall Street Journal.