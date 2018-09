Rentrée scolaire : cinq applications utiles pour les élèves de primaire

Voici une sélection d'applications mobiles ludiques destinées à aider les élèves du primaire à mieux appréhender leur programme scolaire tout en s'amusant.

Maîtriser le français et les maths

Incontournable, "iTooch École primaire" se présente comme un jeu de soutien scolaire couvrant le programme de français et de mathématiques, à travers quelque 25.000 exercices. L'application comprend en outre des résumés de cours et diverses leçons illustrées.

L'application "iTooch École primaire" est accessible gratuitement sur l'App Store (iOS), mais il faut ensuite compter 5,49€ la matière par niveau en achats intégrés. Sur Google Play (Android), chaque module fait l'objet d'une application dédiée, gratuite avec de la publicité ou payante (jusqu'à 1,99€ par article).

Consulter le dictionnaire

À l'adresse des 8-12 ans, le "Larousse Junior" s'avère être un dictionnaire extrêmement complet. Il compile notamment 20.000 noms communs choisis en fonction des programmes scolaires ainsi que la conjugaison complète de 3.000 verbes. Sa partie encyclopédique intègre 1.800 noms propres ainsi qu'une chronologie illustrée de 800 événements incontournables de l'histoire du monde. Le tout est illustré par plus de 3.800 photos, un atlas mondial en 3D ainsi que 47 planches thématiques (avions, fruits, muscles, oiseaux, etc.).

Le "Larousse Junior" est à télécharger uniquement sur l'App Store (6,99€).

Savoir conjuguer

Comme son nom l'indique, "Le Conjugueur" propose d'être incollable sur la conjugaison de l'ensemble des verbes français, avec ou sans connexion Internet. L'application permet de conjuguer un verbe à la voix active et passive, aux formes interrogatives ou négatives. De plus, de nombreuses règles de conjugaison et d'accord sont incluses. Pour chaque verbe, une liste de synonymes est proposée.

L'application "Le Conjugueur" est à télécharger gratuitement sur Google Play et l'App Store.

Réviser ses tables de multiplication

L'application ludique "Révise tes tables de multiplication", développée par Hachette Éducation, permet de s'entraîner à mémoriser les tables de multiplication de 1 à 10, le tout dans un décor tout droit sorti de la Préhistoire. Pour évoluer, l'enfant doit correctement résoudre différentes opérations et ainsi échapper aux griffes des lions des cavernes ou bien encore éteindre des incendies de hutte.

L'application "Révise tes tables de multiplication" est à télécharger gratuitement sur Google Play et l'App Store. Il faut rajouter 1,79€ sous Android et 2,29€ sur iOS pour disposer de la version complète.

Faire le tour du monde

Quoi de mieux enfin pour apprendre la géographie que de parcourir le monde via "Google Earth" ? La célèbre application offre la possibilité de toucher du doigt et de survoler n'importe quels pays, ville, désert ou site touristique. À noter que l'expérience se révèle encore plus spectaculaire avec un casque de réalité virtuelle, par exemple le Cardboard de chez Google.

L'application "Google Earth" est à télécharger gratuitement sur Google Play (Adroid) et l'App Store (iOS).