Une influenceuse polonaise a vendu son amour en NFT pour 250.000 dollars

C’est le NYPost qui nous raconte l’histoire de Marta Rentel (Marti Renti sur les réseaux), une star de TikTok de 21 ans avec plus de 2,4 millions de followers et 71 millions de likes sur ses vidéos qui a vendu son amour.

Une influenceuse polonaise a compris le filon que pouvaient être les NFT et a vendu son amour numérique pour 1/4 de million de dollars, rien que ça !



Pour vendre et développer le NFT, Renti s’est associé à Fanadise, une plateforme par abonnement qui permet aux influenceurs de se connecter avec les fans en vendant du contenu exclusif.

Sur le site de vente du NFT, on peut lire la description de ce que vous pouviez acheter : "C’est le tout premier Love NFT basé sur l’ADN numérique de Marti Renti. Symbole et le début de la nouvelle ère numérique. Le détenteur du seul Love NFT de Marti Renti aura tous les droits sur son Amour Numérique. De plus, il sera invité à un dîner en tête-à-tête avec Marta Rentel dans le monde physique."

La star polonaise s’est également exprimée sur son envie de partager son amour numérique. Elle le considère différemment de l’amour amoureux, platonique ou amical et estime qu’il peut avoir autant de valeur que les autres en plus du fait qu’il est, selon elle, "éternel" puisque le numérique durera tant que notre civilisation durera.